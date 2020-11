Vox Clamantise uus plaat on nomineeritud Edison Klassiek muusikaauhinnale

Kevadel plaadifirma ECM alt ilmunud Vox Clamantise plaat «The Suspended Harp of Babel» on nomineeritud Hollandi muusikaauhinnale Edison Klassiek. Edisoni preemia on üks vanimaid muusikaauhindu maailmas ning võrreldav Ameerika Grammy või Brit Awards preemiatega. Maailma esimese fonograafi ehk heli taasesitamist võimaldava aparaadi leiutaja Thomas Edisoni järgi nime saanud preemiat antakse välja juba 60 aastat ning see on vanim ja mainekaim muusikaauhind Hollandis.