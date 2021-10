Tema elulugu on midagi erakordset, ta jõudis isegi sõdida Teises maailmasõjas ja teha endale nime maalikunstnikuna. Tony Bennetti debüüt «Because of You» ilmus 1952. aastal ja muide samuti Columbia Recordsi all, nagu on enamik tema umbes seitsmekümnest albumist. Kui Guinnessi rekorditest juba rääkida, siis on Bennettil neid hulgem, nende hulgas kõige kauem (39 aastat) UK albumiedetabeli esikahekümnes püsinud artist. «Love For Sale» jääb tema viimaseks albumiks. Bennett põeb Alzheimeri tõbe, kõneleda pole temaga enam võimalik ja ega isegi lähedased uskunud, et ta suudab veel laulda. Lady Gaga on korduvalt kinnitanud, et laulma hakates unustas vanahärra haiguse ja haigus unustas tema. Bennett mõistis, kus ta on ja miks ta seal on, ning eks see ole kahtlemata üks ilus ja inspireeriv näide muusika kui sellise teraapilisest mõjust.