INTERVJUU ⟩ Uues põnevikus tärisevad Valgevene piiril relvad

«Me oleme Peter Franzeniga palju filme koos teinud, peaaegu 20 aastat koos mänginud,» rääkis Pääkkonen. «Filmis «Pahad poisid» olime vennad, neonatsidest rääkivas «Lõvisüdames» olime koos, Matti Nükasest rääkivas «Mattis» mängisime koos. Koos olime ka telesarjas «Viikingid». Minu viimasel võttepäeval, kus Peteri tegelane minu oma ära tapab, otsustasime, et teeme sarnased tätoveeringud, minul paremal, temal vasakul käel. See tähendab «vennad».» Edasi räägib Pääkkonen filmist «Omerta 6/12», mis esilinastub täna.

Film ei anna teie tegelase Max Tanneri kohta just palju taustainfot peale selle, et ta tundub niisugune üksik hunt olevat. Mis tüüp ta on?

Film põhineb Ilkka Remesi ülipopulaarsel romaanil «6/12» (2006, viide Soome iseseisvuspäevale – toim), mis on ilmumisest alates edetabelite tipus olnud. Viljakas põnevikuautor Remes leiab oma ainest teravatest geopoliitilistest kriisidest, ida ja lääne vastuoludest, poliitilistest pingetest. Mis põhiline, tema raamatud kujutavad maailma nii täpselt, et inised kahtlustavad, nagu Remesil oleks päris ehedaid luureandmeid ja siseinfot vastavatest ametkondadest. Nii et ehkki raamat on 17 aastat vana, pole ida ja lääne konflikt sugugi mahenenud, pigem vastupidi, ning kuna sündmused viivad meid ka Valgevenesse, siis seda päevakajalisem lugu on.