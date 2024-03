Pisiklubidest alustanud Four Tet jõudis hiljuti üleelusuurusesse staadionifaasi, mis tähendas ühisesinemisi selliste supertsaaridega nagu Skrillex ja Fred Again. Ning jaa, Coachella kontsert 100 000 kuulaja ees – kas Four Tet on ennast nüüd kommertsile maha müünud? On ta nüüd superstaar? Kas tõmbaks Tallinna lauluväljaku kaaneni täis? Ilmselt siiski mitte, ja seda ka ei söanda väita, et superstaaristaatust oleks talle tarvis pelgalt selleks, et saaks lõpuks teha, mida tahab. Seda on ta tegelikult kogu aeg teinud.