Suri üheksakümnendate hitimeister

«Täna on rokimaailma jaoks kurb päev. Firehouse annab maailmale suure kurbusega teada, et oleme kaotanud venna ja rock'n'roll sõdalase C.J. Snare'i,» seisis bändi pühapäeval tehtud avalduses.

Firehouse sõlmis 1989. aastal plaadilepingu Epic Recordsiga ja andis 1990. aastate alguses välja kaks menukat rokk-ballaadi: «Love of a Lifetime» 1991. aastal ja «When I Look Into Your Eyes» 1992. aastal.