«Tere tulemast, Abdullah!» Kas Eestis saab multikultuurne põrgu?

Lavastus «Tere tulemast, Abdullah!» kuulub Vaba Lava kuraatorprogrammi «I have Dream/ Mul on üks unistus». Kui selle hooaja kuraator Jakub Skrzywanek keskendub unistusele kui helgele tulevikule, siis Valgevene päritolu lavastaja Mikita Ilyinchyk näeb asja teistes toonides. «Unistust unistusega liites saabub tahestahtmata tragöödia.»

Lavastus räägib düstoopilisest maailmast aastal 2060, kus Eestist on saanud multikultuurne põrgu ja Narva on rajatud Euro-Islami genotsiidikeskus. Ka seal on kõigil on oma unistused. Sarnaselt meile unistatakse turvalisest ja kindlustatud tulevikust. Kuid, kas Euroopa on koht kellegi teise unistuseks? Kas me oleme jõudnud Euroopasse või oleme endiselt osa Ida-Euroopast? Paigast Venemaa ja Euroopa vahel? Kohast, millest lihtsalt üle sõidetakse?