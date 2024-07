Maailma kuulsaima tundmatu isiku, tänavakunstnik Banksy loominguga on seni saanud tutvuda maailma metropolide elanikud. Iga kujutis, mis annab vähegi alust kahtlustada, et selle autor on Banksy, läheb kohe kunstikogujate seas meeletult hinda. Banksy tööde koos seinaga eemaldamisest on mõned firmad oma põhiäri teinud.