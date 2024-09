Varalahkunud laulja Chester Benningtoni ema on murtud: poja bänd reetis mu

Alternatiivroki ansambel Linkin Park tegi kuu alguses teatavaks, et lähevad kohe tuurile minna uue lauljaga, kelleks on Emily Armstrong .

Linkin Parki otsus bändile uus laulja võtta tuli kaheksa aastat pärast seda, kui bändi eelmine laulja Chester Bennington endalt elu võttis. Lisaks sellele, et uue lauljaga jätkamist kritiseeris hiljuti Benningtoni poeg , on seda nüüd hukka mõistnud ka varalahkunud laulja ema, sest Benningtoni bändikaaslased ei pidanud kinni tähtsast lubadusest.

Bändi taasühinemine on tekitanud vastakaid tundeid ka Linkin Parki fännide seas, sest paljud bändi austajad leiavad, et Chester Bennington mängis ansambli populaarsuses tähtsat rolli ning Linkin Parki liikmed peaksid lihtsalt muudele projektidele pühenduma. Ilma Benningtonita ei tohiks olla ka Linkin Parki, on nii mõnedki fännid kindlad.

Leidub ka fänne, kes on otsustanud Emily Armstrongile võimaluse anda, kuid uue laulja suhtes on palju kõhklusi ka põhjusel, et Armstrongil on sidemed saientoloogiaga. Seejuures olla Armstrong toetanud saientoloogide ridadesse kuuluvat näitleja Danny Mastersoni, kes mõisteti süüdi vägistamises.