Vaata, kes kandideerivad Aasta Helsinglase tiitlile

Sügisel avatud Allas Sea Pool on osutunud edukaks ettevõtmiseks, paari kuuga külastas seda üle 40 000 inimese. Päris valmis peaks see saama eeloleval kevadel.

Pääkkönen on aga aasta helsinglase tiitlit väärt seetõttu, et Soome kuulsaim viiking, ohusolevate kalade eest võitleja ehitas mere äärde uhke arhitektuuriga Löyly, mis on saanud juba Helsingi uueks maamärgiks ja turistide seas magnetiks.

Filminäitleja Jasper Pääkkönen on uue avaliku saunaga Löyly jätnud endast märgi tulevastele põlvedele. / Eero Vabamägi

Aasta helsinglaseks kandideerijad on väga erinevad, teiste seas näiteks Helsingi linna jõuluaja valgustus ja jõuluehteis tänavad, aga ka muusik Paperi T või hoopis Kallio kirikuõpetaja Teemu Laajasalo. Kokku on nominente 11, millest ühe võivad lugejad ise esitada. Võitja selgub lugejahääletuse tulemusel.