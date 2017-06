Onu Bella kirjutas raamatu oma haigusest

Arstide süvenematuse, hoolimatuse ja stampides kinni olemise tõttu muutub 50-aastase mehe elu seoses operatsiooniga täielikult. Lubatud ja loodetud kiiret paranemist ei tule ega hakkagi tulema. Ent elama peab – mähkmed püksis, antidepressandid igapäevaseks neelamiseks taskus, abielumehe rõõmude nautimine igaveseks lõpetatud.

See raamat räägib ausalt, mis ja kuidas hakkab mehe elu sellises olukorras olema. Oma keemikuharidusest lähtuvalt on autor äärmiselt süvitsi käsitlenud ka raviprotseduuride ja ravimite toimet ning spetsiifikat.

«Muide, need praegusel ajal nii populaarsed ja paljureklaamitud tegevused nagu puude kallistamine, kristallidega manipuleerimine ja muu analoogne posimine on minu empiirilise kogemuse põhjal pigem fantaasiavaldkonda kuuluv komejant kui tõsiselt võetav ravimeetod,» kirjutab Onu Bella raamatu tagakaanel. «Inimestele meeldib mõelda, et esoteerika on lahendus kõigele, kuid karm reaalsus on midagi hoopis muud.»

Raamatu kujundas Jan Garšnek. Raamatu on kirjastanud kirjastus Ema & Isa, mille taga on Juku-Kalle Raid. Raamatu toimetajaks on Lauri Vanamölder.

Onu Bella raamat «Tappa prostatavähk» / Raamat

Onu Bellalt on varem ilmunud viis raamatut: «Dekameron», «Keemia diskreetne võlu», «Mõned hallid varjundid», «Onu Bella. Koduperemehe nipiraamat» ja «Onu Bella. Ma võtsin viina».