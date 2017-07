I Land Sound vöttis mönuga

Ligikaudu 800 noort tuli Orissaarde, et nautida head muusikat, tantsimist ning joogi- ja söögikultuuri. Kohal olid elektroonilise ööelu armastajad nii mandrilt kui saarelt. Kokku astus kuuel merevaatega laval üles pea sada artisti, tuues kuulajani parima funk-, house-, soul -ning drum’n’bass-muusika.

Märkimist väärivad Lekkeri ning Haigla Peo DJ-setid, kes kaasahaarava house-muusikaga inimesed tundideks tantsima panid. Kogu festivali DJd pakatasid nakatavalt heast vibratsioonist, mis iga festivalikülalise naha vahele edasi kandus. Funk-muusikaga paitas kõrvu juba legendaarseks muutuv Estonian Funk Embassy. Päikeseloojangu saatel esines iga jalapaari gruuvima panev peosari Tiks.

Kui võrrelda I Land Soundi Positivusega, siis viimasel esinevad ennekõike bändid ning lauljad, I Land Soundi muusika piirdub vaid DJde pakutuga. Seega on tulnud I Land Soundi külastajad kohale selge põhimõttega, et end tantsupõrandal liigutada ning elektroonilist muusikat nautida. Samas on I Land Sound kodusem, sest külastajaid on vähem ning enamasti teavad kõik kõiki, kuna peoskeene on üsna spetsiifiline. Inimesi, kes külastavad I Land Soundi, ühendab ühine muusikamaitse ning valdavalt ka elustiil.

I Land Soundi pilet maksis eelmüügist ostetuna kolme päevase festivali kohta väga mõistlikku hinda, kõigest 25 eurot. Selle võrra kallimad olid küll hinnad baarides – väike siider maksis koguni viis eurot. Krõbedad joogi- ja söögihinnad olid ka festivali ainukeks miinuseks. Samas iseloomustas festivali puhtus. Festival oli taaravaba, jooke serveeriti korduvkasutavatest topsidest, mis muutis ürituse kultuursemaks.

Tallinna kultuuriklubides võivad mängida samad DJd, kuid sellist kogemust kui I Land Soundil on peaaegu võimatu linnas olles saada. Lõõskav päike idüllilisel terrassil ning kosutavad muusikarütmid andsid peo mõistele uue tähenduse. Igal festivalipäeval algasid tants ja melu juba päeval kell 12 ning kestsid hommikutundideni välja. Külastajatel võisid jalad tantsimisest küll villis olla, kuid seda ei saanud päikselisel Illikul probleemiks pidada. Nii jäigi festivalil viibides tunne, et oled kaugel oma argipäeva muredest.

Osa sai võtta ka erinevatest töötubadest, nagu näiteks tervendavate helide, jooga- ning kalapuhastuse töötoast. Festivalil koges silm palju kunsti – liivaskulptuurid, tuleskulptuurid, tuletants, kineetilise valguse installatsioonid, videokunst, lavakunst, maalikunst, grafiti, UV-kunst, mandalad, henna kehamaalingud, glitter station. Mängiti pinksi, korv- ning võrkpalli, st tegevusi leidus kõigile. Festivalil astus üles ka stand-up-koomikute grupp Comedy Estonia, kes parasjagu just oma suvetuuri teeb.

Ürituse tegid eriliseks Illiku laiu suurepärane loodus, inimeste headus ning ühtekuuluvus festivalikülastajate vahel. Praamisõit Saaremaale jättis tööelu hetkeks mandrile ning algas mitmepäevane puhkus täis ilusaid elamusi.

Analoogne üritus toimub juba 28.–30. juulil Hiiumaal, mis kannab nime Kalana Sound. Ka see üritus keskendub kultuursele tantsumuusikale.

I Land Sound

13.–16. juulil Orissaares Illiku laiul