«kuskil on läti / siis tuleb tükk tühja maad / seejärel soome»

Eesti keeles on läbi ajaloo kirjutatud lugematul hulgal värsse, mille peateema ning sageli ka adressaat on Eesti, Eestimaa, kodumaa, isamaa, sünnimaa, eestlaste maa, Maarjamaa jne. Riigist on kirjutatud kümneid (kui mitte sadu) kordi vähem. Võrreldes rahvuslikku ärkamisaega, esimese Eesti Vabariigi aastaid, nõukogude aega ning praegust Eesti Vabariiki, võib välja tuua, et viimasel perioodil on varasema isamaaluule vahetanud välja vabariigiluule – kusjuures paatose asemel valatakse riigiga seoses värssidesse eelkõige sarkasmi ja irooniat.