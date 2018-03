Öised rännakud, põimununa

Detsembris esitlesid Hasso Krull ja Carolina Pihelgas oma uusi luulekogusid: Krull teost «Kandsime redelit kaasas» ja Pihelgas oma viiendat, tänavu kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali luule aastapreemiale nomineeritud luulekogu «Pimeduse pisiasjad». Koos avaldatuna ja esitletuna – ent mitte ainult selle pärast – kutsuvad need kaks teost end ka paralleelselt lugema. Muidugi, iga teos evib loomulikult ka õigust iseseisvale käsitlusele, kuid nõnda tihe dialoog kahe teose vahel on tähelepanuväärne ja haruldane nähtus, eriti kui tegu on küllaltki erineva käekirjaga autoritega.