GALERII. Esitleti «Tõe ja õiguse» I osa illustreeritud juubeliväljaannet

Tammsaare loomingut on erinevatel aegadel illustreerinud mainekad kunstnikud, kuid suurem osa neist töödest jääb aastakümnete tagusesse aega ning kannab oma ajastu kunstikeele pitserit. Kaasaegsema noodiga visuaalne vormistus toob raamatu tänasele lugejale lähemale.

«Seekordse raamatu teevad eriliseks just pildid. Lugeja ees on värskete illustratsioonidega romaan, mis annab Tammsaare sõnaväele juurde lummava pildiväe,» sõnas romaanile järelsõna kirjutanud Maarja Vaino. «Olen kindel, et noore kunstniku Mark Antonius Puhkani isikupärased pildid võidavad vaatajate südame kiiresti.»