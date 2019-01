Müüdi ja kirjanduse vahekorda saaks kirjeldada ka teisiti, terviku ja osa suhtena: müüt on servadeta lainetav kangas, millest poeet lõikab välja või millele õmbleb juurde oma peatükikesi. Vaadatagu kumba pidi tahes, müüt (või mütoloogia, müüdistik) on suur ja poeesia (luulestik) on selle kõrval väikene. Poeesia ei jõua kunagi müüti ära ammendada. Müüti jääb alati igale poole üle: poliitikasse, ideoloogiasse, alateadvusse, teadusse ja mujale.