Mõtlevale inimesele on loomulikult selge, et lehmad on globalistliku Euroopa käsilased, Trooja hobused, kelle pidamise ettekäändel veetakse põlisrahvaste hulka hordide kaupa võõra genofondi esindajaid – pagulasi Ukrainast, Poolast ja Valgevenest.

On hästi teada, et sellist salakavalat vallutusrolli on lehmad mänginud alati. Näiteks muistsel ürgajal imbusid ühes lehmadega meie rahuarmastava kamm­keraamika hõimu maadele sõjakad venekirveste rahvad, kes panid siin maksma jõleda põllumajandusliku korra, hävitades töökate eesti küttide ja korilaste kultuuri! Taolise ajaloolise lühinägelikkuse tagajärgi kanname veel praegugi – meie genofond on pöördumatult rikutud, metsad ja põllud ägavad kündmise ja raiumise all, toimub massiline lääne ees lömitamine.