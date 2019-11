Linnateatri vanim lavastus jõuab 150. mängukorrani

A. H. Tammsaare romaanisarja «Tõde ja õigus» IV osal põhinev «Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4.» esietendus Elmo Nüganeni lavastuses Põrgulaval 2006. aastal. Ehkki lavastusel on olnud kaks mängupuhkust, on see publiku rõõmuks leidnud mõlemal juhul tee tagasi lavalaudadele.