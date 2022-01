Eesti Humanitaarinstituuti tuli 1992. aasta talvel filosoofiat õpetama väga viisakas mees, kes tsiteeris üliõpilasi oma teadustöödes ja hoidis nende jaoks alati oma kohvilauas vaba kohta. See oligi Jüri Eintalu ja need ajad olid tagantjärele vaadates müstilised. Ta selgitas, et õige filosoof on baaridaam, kes kliendi tehtud veinilaigu juures küsib filosoofia fundamentaalse küsimuse «To ti?» ehk «Mis see on?».