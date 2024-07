VIDEO Banksy näitel: nii saab puhtast õhust mitukümmend miljonit dollarit välja tõmmata

Näitus hõlmab mitmeid kunstniku loominguperioode ja aktsioone. Kuna Banksy kunst on tihti, isegi enamasti seotud ümbritseva keskkonnaga, tuli selle edasi andmiseks luua ka algne kontekst. Näitusel on enam kui 200 objekti ja motiivi, enamikuga käib kaasas mingi lugu. Näiteks see, kuidas Banksy vireleva Briti tervishoiusüsteemi heaks enda sõnul puhtast õhust mitukümmend miljonit naela välja völus.