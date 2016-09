Eesti illustratsiooninäitus “Elas kord…” lõpetab Roomas ja Bolognas

Näitust eksponeeritakse Roomas 30. septembrini, sealt rändab see edasi Bolognasse. Bologna Sala Borsa Ragazzi raamatukogus on näitus üleval 7.–22. oktoobrini. Tegemist on viimaste peatuspaikadega, kus näidatakse ligi kaks aastat Itaalias ringelnud eesti illustraatorite näitust.

Näituse kuraator Viive Noor: „Kuigi algselt oli plaanis näitust esitleda Itaalias vaid ühe aasta, siis erakordselt sooja vastuvõtu ja suure huvi tõttu jäi see sinna ka teiseks aastaks. Kokkuvõttes võib öelda, et see on esimene kord, kui Eesti illustratsioonikunsti nii laialt ja põhjalikult Itaalias tutvustatakse ja selle üle on mul muidugi äärmiselt hea meel.“

Viive Noore illustratsioon "Punamütsikese" muinasjutule. / Repro

Näitusel esinevad 59 tööga 20 eesti illustraatorit: Sveta Aleksejeva, Anu Kalm, Kristi Kangilaski, Kadi Kurema, Anne Linnamägi, Regina Lukk-Toompere, Ülle Meister, Tiia Mets, Jüri Mildeberg, Piret Mildeberg, Gerda Märtens, Viive Noor, Juss Piho, Anne Pikkov, Ulla Saar, Kertu Sillaste, Catherine Zarip, Tiina Mariam Reinsalu, Maarja Vannas-Raid ja Urmas Viik.

Alates 2015. aasta maikuust on näitus Itaalias ringelnud Aostas, Anagnis, Lagonegros, Bernalda-Metapontos, Coratos, Materas, Sassaris, Irsinas, Ischial ja Siracusas.