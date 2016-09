Kino Artis pühendub mustale huumorile

Must huumorit tuntakse kui huumoriliiki, mille puhul tõsiseid või valulikke sündmusi käsitletakse küüniliselt või lausa absurdselt kergemeelselt. Seda žanri hinnatakse eelkõige selle vabastava toime tõttu ja iganenud uskumussüsteeme purustava fenomeni pärast. Mõnikord võib must huumor olla ainus sotsiaalselt lubatud võimalus käsitleda ühiskonnas teatud tabuteemasid, hakata vastu välja kujunenud korrale või sootsiumis valitsevale silmakirjalikkusele. Filmikunstis avaldub must huumor nii karakterite jultunud sarkasmis kui ka režissööri iroonilises vaatenurgas kogu loo situatsioonidele.

Kino Artis ekraanidel alusatab juba kolmapäeval, 28. septembril musta huumori filmide sarjas publikut naerutama groteskne ja jahmatav «Mehed ja kanad», mille lavastajaks on filmisõprade seas tuntud Taani režissöör Anders Thomas Jensen.

Filmiprogramm saab täiendust juba nädala pärast lustliku pseudodokumentaaliga «Mida me pimeduses teeme», mis on režissööride Jemaine Clement ja Taika Waititi õõnsalt romantiline lugu 3-st koos elavast vampiirist ning nende argistest muredest tänapäeva maailmas.

Damián Szifróni anarhistlik kättemaksulugude seeria «Metsikud lood» toob musta huumori filmisarja kolmanda filmina vaatajani 5 lühilugu tegelaste täielikust kontrollikaotusest ning nende laskumisest hävitavatesse emotsioonidesse.

Roy Anderssoni «Tuvi istus oksal ja mõtiskles eksistentsi üle» on kaastundlik kuid samas groteskselt naljakas vaade inimelu kentsakusele ning haledusele, mis pälvis 2014. aastal Veneetsia filmifestivalil parima filmi Kuldlõvi.

Prantsuse režissööri Pascal Chaumeil viimaseks teoseks jäänud «Väike tööots» on film noir´ilik lugu mehest, kes võtab vastu ühe ebatavalise töö maffiabossilt, pakkudes vaatajale võimalust naerda jaburate situatsioonide üle.

Mustade komöödiate jada eelviimaseks pärliks on Jaco Von Dormaeli «Uhiuus testament», mis on usu teemagasid jaburalt kergemeelselt käsitlev lugu tänapäeva Brüsselis elavast jumalast.

2015 aasta parima filmi Oscari saanud «Lindmees ehk (Võhiklikkuse ootamatu voorus)» on režissöör Alejandro G. Iñárritu pigimustades toonides filmisarja lõppakord, kus vaatajate suunurgad kistakse üles Kuldgloobusega pärjatud tiivasirutusega Michael Keatoni poolt.