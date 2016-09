CREDO tuleb taas!

Meisterlikud esitused, kontserdiprogrammide mitmekesisus, kaasaegse ühiskonna märgatavalt suurenenud huvi õigeusu kultuuri vastu annavad lootust, et festival arenes kogu Euroopa muusikaelu puudutavaks sündmuseks. Festivalil osalevad kiriku- ja kloostrikoorid, amatöörkoorid, õigeusu muusikat esitavad ilmalikud koorid ning kõrge meisterlikkuse tasemega lastekoorid. Festivali üks eesmärk on uurida iidse õigeusu kultuuri retseptsiooni kaasaegse sakraalmuusika maailmas.

1. oktoobril kell 13.00 toimub vaimuliku muusika kontsert Tallinna Aleksander Nevski katedraalis.

6. oktoobril kell 19.00 võib Tallinna Jaani kirikus kuulata Gruusia meeskvartetti Changuri (pildil). Kollektiivi repertuaaris on rahvalikud ja kiriklikud muusikateosed. Rahvalikke lugusid esitatakse rahvuslikel pillidel, kiriklikke teoseid a capella. Oma eksisteerimise jooksul on kvartett suure eduga esinenud mitmes riigis: Lätis, Kreekas, Poolas, Ukrainas, Norras, Tšehhis.

Kvartett Changuri on rahvusvahelise konkursi Orange Kobuleti ja festivali Art Gene laureaat. Ansambli liikmed on professionaalsed muusikud, kes oma hariduse on saanud Thbilisi konservatooriumis. Koosseis: Shota Migriauli – ansambli juht, Ivane Mchedvishvili, Zamaz Ramazashvili, Zurab Andguladze.

7. oktoobril kell 19.00 saab Changurit kuulata Tartu Jaani kirikus.

9. oktoobril esineb Estonia kontserdisaalis vaimuliku muusika kontsertiga Moskva Riiklik Akadeemiline Kammerkoor ja saksofonikvartett Quattro Quarti (Tallinn, Eesti). Kavas on S. Rahmaninov «Koguöine jumalateenistus», G. Kancheli «Amao Omi», S. Barber «Adagio».

Moskva Riiklik Akadeemiline Kammerkoor on Venemaa üks kuulsamaid koorikollektiive. Koori lõi silmapaistev digirent, professor Vladimir Minin, kes 1972. aastast on ka selle koori alaline juht.

Oma kontsertidega on koor külastanud kõiki kontinente, välja arvatud Austraalia, ning kõikjal on nende esinemisi saatnud jätkuv edu. Kollektiiv on kodumaal ja välisturneedel esinenud parimate Venemaa orkestritega, teinud koostööd selliste tuntud solistidega nagu Irina Arhipova, Jelena Obrastsova, Maria Gulegina, Zurab Sotkilava, Mati Palm, Jevgeni Nesterenko, Aleksandr Vedernikov, Paata Burchuladze jt.

Saksofonikvarteti Quattro Quarti koosseisu eranditult tütarlapsed - Eve Neumann, Jandra Puusepp, Liis Mäevälja, Eha Themas , kes ka tavaelus on sõbrad. 2016. aastal tuli kvartett välja programmiga «Üle maade ja merede», millega esinesid festivalil «Seitsme linna muusika» ja Ebahariliku muusika festivalil. Saksofonikvarteti kavas on esindatud erinevad žanrid ja stiilid barokist kaasaegse klassikalise ja popmuusikani.