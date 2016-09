Balti riikide ühisfilm võitis parlamentide auhinna

Leedu režissöör Kristijonas Vildžiunas jäi meelde juba aastate eest. Kuidas saakski unustada filmi («Sina oled mina»), milles moodsast ühiskonnast võõrandunud noor arhitekt asub elama metsa puu otsa – et loodusega jäägitult üheks saada.

Balti keti aastapäeval jõuab kinno Eesti, Läti ja Leedu ühine mängufilm

23. augustil esilinastub Tallinnas mängufilm «Seneca päev», mida on nimetatud ka Eesti, Läti ja Leedu esimeseks pikaks koostöömängufilmiks. See on lugu noorpõlve uljusest ja unistustest ajal, mil kolm Balti riiki Balti ketis käsikäes vabadust vannuvad.