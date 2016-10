Luksusautode tootja üllatas sürrealismiga

Koosviibimisel esitleti installatsiooni, mis koosnes 2500 miniatuursest origamitehnikas valmistatud hõbeinglikesest. Hõbedane tiivuline kuju on RR kapotte ehtinud juba üle sajandi. Installatsiooni võib publik nautida Rolls-Royce Motor Carsi Londoni Berkeley Square’i esinduses kuni 16. oktoobrini.

100 kutsutud külalist järgisid entusiastlikult õhtu vaimuga kooskõlas olevat riietumisjuhendit, mis sedastas: «sürrealistliku vimkaga must ülikond». Lauda istunud külalistele serveerisid ettekandjad . üks iga kahe külalise kohta – nelja tüüpi lõhnastatud joogivett. Neljakäiguline õhtusöök valmis Michelini tärnidega pärjatud meisterkoja David Martini ja Kaisini koostöös. Muu hulgas lasid külalised hea maitsta kuningkrabidel, avokaadodel, mustal seesamil ning kaaviaril.

Lauasistujate kõrvu paitasid Ellen Vanherck (Royal Academy of Music) ja Eline Antoinette Vandenheede /Guildhall School of Music and Drama) kauni lilleduetiga Leo Delibes’ ooperist «Lakmé» ja Canzonetta sull’aariaga Mozarti «Figaro pulmast», neid saatis klaveril Chavdar Mazgalov.

Edasi lõbustati Rolls Royce’i kunstiprogrammis osalejaid fantaasiaküllase moeetendusega, iga käigu kandsid ettekandjad gurmaanide ette uues ja hämmastavas kostüümis.