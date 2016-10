Roki end trummipulkadega vormi

Poundi väljamõtlejate sõnul saab iga inimene selles trennis osaks muusikas, millele aitavad kaasa ka elemendid joogast ja pilatesest.

Tunniga on võimalik trummitrennis põletada 900 kalorit. Lisaks tugevdab see rütmitaju, koordinatsiooni ja arendab reaktsioonikiirust, rääkimata füüsilise vormi parandamisest. Mitmed maailmas läbi viidud uuringud on tõestanud, et trummimäng aitab kaasa muuhulgas stressi maandamisele. Trummirütmid mõjuvad hästi ajutegevusele, tugevdavad immuunsüsteemi ja leevendavad kroonilisi valusid.

Vaata videot Poundi trennist siit: