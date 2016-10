FoRevo heategevuslik mälestuskontsert tuleb taas

MTÜ FoRevo loodi 2011. aastal nahavähivormi melanoomi tõttu lahkunud muusiku Revo Jõgisalu mälestuseks. Vähiravifond «Kingitud Elu» on viimase kahe ja poole aasta jooksul rahastanud kümnekonna melanoomipatsiendi ravi. Melanoomiravi on üks kallimaid.

«Igal aastal üritame oma piskut jagada erinevate ettevõtmiste vahel, et ka ennast arendada ning oma tegevust laiendada. Kui kuulsime Vähiravifondi «Kingitud Elu» suve lõpu kurba uudist, et raha on lõppenud, aga abivajajaid palju, saime mõtte käed lüüa ja oma abi pakkuda,» ütles Postimehele heategevuskontserdi korraldaja Merle Sikk.

MTÜ FoRevo teeb koostööd ka noorteorganisatsiooniga Dermtest, tänu millele võimaldatakse sünnimärkide kontrolli kodukohas telemeditsiini abil.

«Üritame MTÜ FoRevo poolse ennetustööga ikka ja jälle tegeleda. Muusika on alati olnud see, mis inimesi seob ja loob ka mälestusi, ka Revo oli suuremat sorti melomaan,» lisas Sikk. «Kontserdil meenutatakse alati südamlikke momente minevikust, mis tekitavad sooja tunde. Esinejaid valime ikka ja alati meeldivuse järgi ning kutsume esinema neid, kes just täna muusikaturul aktiivsed ja huvitavad.»

FoRevo heategevuslik mälestuskontsert toimub 22. oktoobril Von Krahlis. Uksed avatakse kell 21.00. Kontserdil on vanusepiirang 18 eluaastat.