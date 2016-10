Tulekul on Tõnu Kõrvitsa teose maailmaesiettekanne

Pühapäeval, 30. oktoobril kell 18 toimub Tallinnas Niguliste kirikus Hingedepäevakontsert, mille kavas on Tõnu Kõrvitsa teose “Stabat Mater” Eesti esiettekanne ja Tõnu Kõrvitsa “Linnuteelaev” maailmaesiettekanne. Viimane on kirjutatud Doris Kareva tekstile ning pühendatud Collegium Musicalele ja dirigent Endrik Üksväravale.

Orelil on kaastegev Ulla Krigul, kes esitab Tõnu Kõrvitsa orelimuusikat. Koori esituses kõlab kontserdil ühtlasi Arvo Pärdi, Galina Grigorjeva, Pärt Uusbergi ja Sergei Rahmaninovi looming. Sama kavaga kontsert toimub kolmapäeval, 2. novembril kell 18 Jõhvi kirikus.

“Imetlen Tõnu Kõrvitsa oskust luua läbi rütmi ja helide sellist erilist kõlamaailma. Tema “Stabat Mater” on minu jaoks maagiline teos. Mida rohkem sellega tegelen, seda sügavamale “köidikutesse” langen. “Linnuteelaevas” tekib teatud unenäolisus - see oleks nagu laguunide liikumine, mis tekivad ja kaovad, samas on selles igatsust, unistusi ning rahu. Teose harmooniad on ebamaised, tekst on täis vastandeid ja puudutab kõiki inimesi oma väga selgete sõnumitega. “Linnuteelaev” viib inimese rändama oma sisemaailma ja jätab ruumi ka kuulaja enda mõtetele, “ ütles dirigent Endrik Üksvärav.

Tõnu Kõrvitsa teose “Stabat Mater” tellija oli tuntud ja tunnustatud muusikakollektiiv The Sixteen (UK) ja teose maailmaesiettekanne kõlas Londonis 2014. aastal. Õigustest tulenevalt ei ole olnud teistel kollektiividel võimalust seda varem esitada ja nii kõlabki nüüd see teos Eestis esimakordselt.

Doris Kareva tekstile kirjutatud “Linnuteelaev” on pühendatud kammerkoorile Collegium Musicalele ja see on viimane osa dirigent Endrik Üksvärava algatusel koori 5. sünnipäevaks tellitud eesti heliloojate tsüklist “Loomine/Sünd”. Kokku on tsüklis viis teost ja heliloojateks Helena Tulve, Mirjam Tally, Jaak Sooäär, Galina Grigorjeva ja Tõnu Kõrvits.

Kammerkoor Collegium Musicale / K. Üksvärav

Hiljuti Soomes kõrgetasemelisele V rahvusvahelisel Harald Anderseni kammerkooride konkursil III koha võitnud kammerkoor Collegium Musicale tegutseb 2010. aasta sügisest. Koori eesmärk on pakkuda kõrgetasemelisi muusikaelamusi nii Eestis kui väljaspool. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, olulisel kohal on eesti heliloojate teosed, sh tegeletakse järjepidevalt kaasaja heliloojate uudisloomingu esitamisega.

Koor on teinud koostööd erinevate dirigentidega: Tõnu Kaljuste, Andres Mustonen, Aapo Häkkinen (Soome), Kaspars Putninš (Läti), Jos van Veldhoven (Holland), Simon Carrington (UK), Toomas Vavilov, Mihhail Gerts jt. ja orkestritega: Tallinna Kammerorkester, Tallinna barokkorkester, Klaaspärlimäng Sinfonietta, Corelli Barokkorkester. Viie tegevusaasta sisse jäävad kontserdid ja festivalid Itaalias (Gorizia, Arezzo, Rooma), Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal ja Jaapanis, sh koori Tokyo kontserdil osalesid ka Arvo Pärt ja Erkki-Sven Tüür. 2015. aastal osales koor neljal kõrgetasemelisel välisfestivalil Tšehhis, Poolas, Soomes ja Maltal.

Eesti Kooriühing tunnustas 2015. aasta alguses Collegium Musicalet teistkordselt „Aasta koori“ tiitliga, esmakordselt pälviti see tunnustus 2011. aasta tegevuste eest.