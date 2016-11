Toomas Rull esitleb oma albumit «Quotes»

Plaadil kõlav muusika on Toomas Rulli sõnul inspireeritud kuulsatest tsitaatidest ja vanasõnadest. «Erinevad tsitaadid ja vanasõnad saadavad meid kogu elu. Paljud neist on aktuaalsed läbi aegade,» kirjeldas Toomas Rull oma plaadi ideed. «Kõikide lugude pealkirjadeks on just mõni tsitaat või vanasõna, millele mõeldes muusika sündis,» lisas ta.

Lisaks Toomas Rullile musitseerivad plaadil veel Raun Juurikas, Allan Järve, Mihkel Mälgand, Peedu Kass ja Arkadi Šilkloper.

Plaadiesitluskontserdid toimuvad 7. detsembril kell 19.00 ja 21.30 Philly Joe’s jazziklubis. Ühtlasi salvestatakse mõlemad esitluskontserdid ka live-videona.