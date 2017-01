EMTA Uusaastakontserdil esineb pianist Alexander Kobrin

Alexander Kobrin (s.1980) on maailmas armastatud pianist, kel ette näidata rida esinemisi alates Vene Rahvusorkestrist ning Tokyo Filharmooniast lõpetades BBC Sümfooniaorkestriga. Märkimisväärseks võib pidada, et Kobrin on maailmas kõige olulisemate konkursside esikohtade võitjate seas koos nimedega nagu Rafal Blechacz ja Yundi Li. Samuti on ta maailma ühe mainekama konkursi - Van Cliburni nimelise pianistide konkursi - kuldmedali omanik (2005).

«Kindlasti ei satu sellise kaliibriga muusikuid meie majja liiga tihti. See, millest Kobrin on läbi murdnud, on enamikule maailma pianistidele jäänud siiski kättesaamatuks,» rääkis EMTA klaveriõppejõud, pianist Age Juurikas.

Kavas Beethoven, Brahms, Lutoslawski ja Poulenc

Kontsert toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis (Tatari 13, Tallinn). Sissepääs tasuta.