Estonia suurendas taas publikuarvu

«Äsja lõppenud aastal pakkus kõige rohkem rõõmu võimalus kultuurisaadiku rolli täita – rahvusooper andis üle aastakümnete jälle etendusi Narvas, Peterburis ja Moskvas. Igal pool võeti meid väga hästi vastu ja kriitika oli suurepärane,» ütles teatrijuht Aivar Mäe. «See, et ületasime meie jaoks maagilise 200 000 külastaja ja 90% keskmise täituvuse piiri, on kirss tordil. Tänan ustavat publikut, teatri toetajaid ja estoonlasi,» lisas Mäe.

100% täituvuse saavutanud lavastuste rida oli 2016. aastal pikk: «Lendav hollandlane», «Kratt», «Luikede järv», «Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi», «Pähklipureja», «Viiuldaja katusel» ja «Karlsson katuselt».

Kõige rohkem vaatajaid kogus muusikal «Viiuldaja katusel» – 25 000. Järgnevad «Karlsson katuselt» (16 000) ja «Pähklipureja» (13 000).

2017. aasta esimene esietendus on Mozarti ooper «Figaro pulm» 3. veebruaril, kevadel on tulekul veel Adami ballett «Giselle» ja Zelleri operett «Linnukaupleja». Sügisel algav 112. hooaeg on aga pühendatud Eesti Vabariigi juubelile ning tulvil kaunist eesti muusikat. Piletid saabuvad müügile 1. märtsil.