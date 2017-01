Legendaarsed dokumentaalfilmid ETV2s

Mitmete auhindade ja eripreemiatega pärjatud endise mungaordu liikme ja sotsiaaltöötaja Godfrey Reggio debüütfilmi pealkiri tähendab hopi indiaanlaste keeles «tasakaalust väljas elu», mida saab iseloomustada ka kui apokalüptilist assotsiatiivset pildirida, mis paneb mõtlema maailma ja inimkonna üle, nende kooseksisteerimise võimalikkusest ja elu muutumisest.

Dokumentalistika klassikasse kuuluvale filmile on muusika kirjutanud üks tuntumaid tänapäeva heliloojaid Philip Glass, kelle loomingut iseloomustavad lõputud kordused, kus toonimuutused mõjuvad otsekui plahvatusena. Glass ja tema minimalistlik muusika on inspireerinud tervet plejaadi artiste nagu David Bowie, Brian Eno ja King Crimson, aga tema mõjusid on kuulda kindlasti ka Michael Nymani ja Arvo Pärdi loomingus.

Glass on kolmekordne Oscari nominent ja filmile «Truman Show» (1999) kirjutatud muusika eest pälvis helilooja Kuldgloobuse auhinna. Philip Glassi ja Godfrey Reggio koostöö jätkus hiljem ka Qatsi-triloogia jätkufilmides «Powaqqatsi» (1988), mille fookuses on kaasaegne elu ja Kolmanda Maailma kultuur ning «Naqoyqatsi» (2002), mis räägib tehnoloogia võimust inimeste elu.

2002. aastal käis Philip Glass koos ansambliga «Koyaanisqatsit» esitlemas ka Tallinnas.