Jon Mikiver teeb raadios nalja

Reedel pärast kella 15 uudiseid alustab Raadio 2 eetris värske saatesari, mis pakub nii vabameelseid sketše, põnevat improvisatsiooni kui ka muhedaid mänge.

««Jon Mikiver Show» on vabameelne raadiosaade, mis hakkab murdma reedese päeva selgroogu. Mängud ja sketšid roteeruvad igas saates. Ükski külaline ei tule saatesse niisama pelgalt juttu rääkima, vaid pannakse alati proovile,» selgitab saate olemust saatejuht Jon Mikiver.

Iga saade algab muusikalise sissejuhatusega, kus pannakse näpp kaardile ning vaadatakse, mis on loosiks langenud riigis hetkel kohaliku raadioedetabeli tipp. Sketšides aga osalevad nii kuulajad kui ka saatekülalised. Nii näiteks võib toimuda «lünkade täitmine», kus saatejuht võtab mõnest Eesti sarjast ühe stseeni teksti ning eemaldab teatud märksõnad. Külaline pakub lünkade täitmiseks absurdseid sõnu ning hiljem kantakse stseen ette.

Samuti võib eetris oodata kuulajamängu, kus lapsed kirjeldavad absurdseid või lihtlabaseid asju ning sündmusi ja kuulajad saavad võimaluse arvata, millest jutt käib. Lisaks kõlab saate viimase lauluna kõige viimane lugu, mis on selleks hetkeks Raadio 2 toimetusse saadetud.

Jon Mikiver on tuntud Elephants From Neptune’i trummarina. Režissööriks õppinud noormehe vanemad on Carmen Mikiver ja Mikk Mikiver.

Meeleolukas «Jon Mikiveri Show» alustab Raadio 2 eetris täna pärast kella 15 uudiseid.