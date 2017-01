Endla tegi publikurekordi

Lisaks külastas aasta jooksul Teatrikino 1795 inimest. Kõige populaarsemaks lavastuseks kujunes Paikuse-Reiu vabaõhulaval välja toodud suvelavastus «Pao-Pao. Kuldse Trio lood» (lavastaja Ivar Põllu), mida külastati 8769 korda, populaarsuselt järgmine oli Ingomar Vihmari debüütlavastus Endla teatris «Tramm nimega Iha» 7768 külastuskorraga ning kolmandal kohal oli külastatavuselt muusikaline koguperelavastus «Alice Imedemaal» (lavastaja Laura Mets), mis esietendus alles 9. detsembril ning mida kahe ja poole nädala jooksul külastati 7487 korda.

«2016. aasta publikuarvu kasvu põhjuseid on kindlasti mitmeid - kindlasti õnnestunud repertuaarivalik, suuremahulisem suvelavastus «Pao-Pao. Kuldse Trio lood» vabas õhus, aastalõpu lastelavastus «Alice imedemaal» aga ka Endla üldisem esilekerkimine teatripildis huvipakkuvate lavastuste ja tugevnenud trupiga,» kommenteerib suurenenud publikuarve Endla teatri direktor Roland Leesment. «Väga oluline on ka siseturismi elavnemine ja kultuuripakettide edu selles. Pärnu linn tervikuna on muutunud külaliste jaoks atraktiivsemaks, kohalikud ettevõtted teevad selle nimel kõvasti tööd. Loodan, et oleme publiku usalduse ära teeninud,» lisab Leesment.

Suure saali lavastustest oli külastatavuselt kolmandal kohal lavakunstikooli 27. lennu diplomilavastus «Uhkus ja eelarve», mis kogus 6903 külastust. Küüni kõige külastatavam lavastus oli 3395 külastuskorraga «Kõik naistest» (lavastaja Kaili Viidas), millele järgnes «Kahe lugu» (lavastaja Madis Kalmet) 2535 külastusega ja «Olga, Irina ja mina» (lavastaja Ingomar Vihmar) 1897 külastusega.