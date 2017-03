Kirjanduskohvik kolib

Oleme harjunud jutuga, et lugemine väheneb ja väheneb ja iseäranis lapsed ja noored loevad palju vähem kui varem. Aga on see ikka nii? Noortekirjandus kui omaette žanr õilmitseb kogu maailmas, uusi raamatusarju ja kirjanikke popsab välja pea et iga kuu, müüginumbrid ületavad kõiki ootusi ja filme vändatakse üksteise järel.

Mis lugu nende noorte, kirjanduse ja lugemisega ikkagi on, seda uurime peaaegu et uhiuue Päikesekirjastuse toimetaja ja tõlkija René Tendermanni käest. Missugune on maailm noorteraamatutes ja missugused noored inimesed tegutsevad Päikesekirjastuse raamatutes, aitab välja uurida PI Filimonov.

Emma Cline’i romaan «Tüdrukud» räägib noorest neiust, kes ühineb kommuuniga, mida valitsevad tumedad jõud. Milleni võib jumaldamiseni ulatuv isikukultus noored mõjutatavad hinged viia, seda Cline oma teoses uuribki. Romaan on ilmunud mitmekümnes keeles, lugejaid on miljoneid.

Selle vestluspoole teine autor, Louise O’Neill, on iiri noortekirjanik, kelle romaan «Sai mis tahtis» oli Iirimaal bestseller number üks. See on lugu kooli kõige ilusamast tüdrukust. Terava ja täpse sulega kirjeldab O’Neill peaaegu samm-sammult ühe peopidamise öö juhtumisi ja kõike, mis sellele järgneb. Kuidas elada raske taagaga? Tüdrukutest ja raamatutest räägivad Evelin Banhard ja Kätlin Kaldmaa.

Katkendeid raamatutest loeb Maria Lee. Muusikat esitavad noored muusikud. Õhtut juhivad PI Filimonov ja Kätlin Kaldmaa.

Kõigi kohvikukülastajate vahel loositakse välja kõnealuste autorite raamatud. Raamatuid saab ka kaasa osta.

Kohvikuõhtud toimuvad Tallinnas Wabaduse kohvikus, Vabaduse väljak 10. Üritus on tasuta, registreerida pole vaja ning kõik on oodatud!

Kohvikuõhtuid korraldavad Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja Eesti PEN.