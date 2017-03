Eesti erakapital asus toetama eesti kirjanduse võõrkeelde tõlkimist

40 000 eurone annetus tehti Kultuurkapitali Traducta programmile ning see on mõeldud ilukirjanduslike teoste avaldamiseks. Toetusega avaldatud teosed tähistatakse märksõnaga English Wallet. Kultuurkapital lisab English Walleti projekti toetamiseks omalt poolt 40 000 eurot, et teosed saaks ka vääriliselt tõlgitud.

«See on tore näide eraraha kaasamisest kultuurivaldkonda ja loodame, et selline missioonist kantud tegu on eeskujuks ka teistele kultuurisõpradele,» ütles Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.

Traducta programm on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal eesmärgiga toetada eesti autorite tööde (eelkõige ilukirjanduse, aga ka ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimist võõrkeeltesse ning nende avaldamist väljaspool Eestit.

Programmi toel on sadu eesti kirjanike teoseid tõlgitud enam kui 30 keelde. Sel aastal on English Walleti projektile lisaks Traducta programmil võõrkeelsete teoste tõlkimiseks ja väljaandmiseks jagada veel 125 000 eurot.