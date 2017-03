Rakveres esietendub Raivo Trassi 120. lavastus

«Gravitatsioon» on tunnustatud filmikriitiku Donald Tombergi sulest pärit tragikoomiline näitemäng, mis jäi Raivole silma Eesti Teatri Agentuuri korraldatud draamatekstide võistluselt, kuhu ta oli kutsutud osalema žüriis. Kui Trass sai ettepaneku tulla pärast eelmise aasta ülimenukat suvelavastust «Maailma otsas» taas Rakverre lavastama oli ta esimene mõte, et see peab olema seesama «Gravitatsioon».

«See jäi mind kummitama. Eestis on loodud niivõrd palju ilusa emakeelega näitemänge, mis vääriksid lavale seadmist,» selgitab Raivo lõpliku otsuse tegemise tagamaid. Lühidalt võtab ta loo sisu kokku järgmiselt: «Lugu räägib sellest, et ükskõik, millises eas või millistes tingimustes inimesed on, nad tahavad olla KODUS. Me vajame suhtlemist oma lähedastega ning meil on vaja tunda nende toetust.»

Kodulootust kahes vaatuses saab kevadhooajal näha nii Rakveres kui ka Raplas, Paides ja Tartus.

Lavastuse kunstnikuks on Riina Vanhanen ning videokunstnik Peeter Rästas. Osades Tarmo Tagamets, Peeter Rästas, Liisa Aibel, Madis Mäeorg, Toomas Suuman, Silja Miks, Helgi Annast ja Volli Käro ning külalisena Arvi Mägi.