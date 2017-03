Wim Wendersi uus film jõuab Eesti kinodesse

On suvi. Kusagil eemal annab endast aimu Pariis. Rohelusse uppunud verandal, millelt avaneb vaade imeilusasse aeda, istuvad laua ääres mees ja naine, keda jahutavad aeg-ajalt lehti sahistavad tuulehood ja piiravad linnud. Mehe ja naise vestlus käib ettemääratud reeglite järgi: üks küsib ja teine vastab, «jah» ja «ei» ei ole vastused ning tegutsemine ei ole lubatud, oluline on ainult dialoog.

Käsitletavad teemad liiguvad sujuvalt esimesest armastusest ja lapsepõlvemälestustest suve olemuseni ning sugudevahelise konkurentsini, põigates ka Hispaania kuningate suvelossi Aranjuezis. Kuid mees ja naine ei ole aias üksi. Vestlusesse süvenenud paari jälgib majast kirjanik, kes tipib oma kirjutusmasinal aina uusi dialoogiridu. Kas ta paneb kirja teksti, mida seejärel aias ette kantakse? Või on see vastupidi?

Alates 1970. aastast režissöörina tegutsenud Wim Wendersi autorifilmid on pärit tema esimesest 30 loomeaastast, sel sajandil on mehe loomingus mitmeid kommertslikumaid linateoseid. Eriti positiivse vastukaja on saanud Wendersi dokumentaalfilmid, nende seas «Buena Vista Social Club» (1999), «Pina» (2011) ja «Maa sool» (2014). Koostöös Austria näitekirjaniku Peter Handkega valmis ka stsenaarium Wendersi ühele hinnatuimale filmile «Taevas Berliini kohal» (1987).

«Aranjuezi kaunid päevad» on Wendersi ja oma poliitiliste vaadete tõttu vastuolulise Handke viies koostööfilm. Alapealkirja «Suvine dialoog» kandva näidendi ekraniseerimine oli Wendersi sõnul erakordne projekt, mille lõpptulemus vastas täpselt režissööri poolt plaanitule. Film võeti üles vaid 10 päevaga majas ja aias, kus oli kunagi suvitanud kuulus näitlejanna Sarah Bernhardt.

Muusikalist vahepala nõustus pakkuma Nick Cave, kelle melanhoolne «Into My Arms» sobib imehästi rammestavasse suvepäeva, milles peaosalised, prantsuse filminäitleja Reda Kateb ja peamiselt teatris tegutsev Sophie Semin, esitavad dialoogi, mis on poeetiline duell mees- ja naissoo erinevate arusaamade vahel ning mille aluseks on tingimusteta ausus. Handke näidendi kahele tegelasele lisaks tõi Wenders ekraanile näitekirjaniku, kes saksa näitleja Jens Harzeri kehastuses on justkui Handke alter ego - saksa keeles mõtlev ja prantsuse keeles kirjutav looja.

«Aranjuezi kaunid päevad» linastub Tallinna kinodes Artis ja Sõprus.