Ansambel Paabel annab viimase kontserdi

10 aastat hiljem on ansambel oma praeguses koosseisus otsustanud, et on aeg bändi tegevusele väärikas lõpp teha ja Paabel annab oma viimase kontserdi.

Selle puhul kantakse õhtu jooksul Pärimusmuusika Aida suures saalis kolmel erineval tasandil ette põhjalik läbilõige kogu loomingust. Kuulda saab lemmiklugusid igalt albumilt ning ka seni avaldamata materjali. Lisaks liituvad bändi asutajaliige Erko Niit ning meestekoor, sekka mõnede üllatustega. Õhtu lõpeb peiediskoga.

Ansambli Paabel viimane kontsert toimub 15. aprillil kell 19.00.