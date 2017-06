Tallinn Art Weeki korraldaja Andra Orn: «Eesti väiksusel on omad võlud.»

-Korraldad Tallinn Art Weeki koos Kadri Uusiga teist korda, koostades nädalapikkust programmi üle linna, millele lisanduvad arutelud ja töötoad. Millised kohad valisid linnaruumis seekord ja miks?

Programmi kokku pannes oli meie eesmärk, et pilt oleks võimalikult mitmekülgne, et näidata, kui lai on kaasaegse kunsti mõiste ja mis kõik sinna alla kuulub. Hea võimaluse pilk peale heita Eesti tuntud ja tunnustatud maalikunstnike, skulptorite ja graafikute loomingule pakub Tallinn Art Weeki Vabaduse väljaku mastaapne ja kohati hullumeelne vabaõhuväljapanek, mis toimub 17. juunil.

Rääkides huvitavatest kaasaegse kunstiga seotud kohtadest, siis Tallinna kesklinna on jäänud väga vähe selliseid puutumatuid industriaalseid hooneid, nagu on kesklinna vahetus läheduses asuv sürrealistlikult mõjuv Polymer, kus elavad ja töötavad mitmed rahvusvahelised kunstnikud. Hoone ise on nagu suur kunstiteos, kus aja jooksul on erinevad kunstnikud oma loominguga keskkonda rikastanud.

Samuti toimub väga huvitavas olustikus selleaastase kunstinädala «Performance Festival», mis leiab aset Noblessneris. Seal on palju hooneid juba renoveeritud või renoveerimisel ning need mõned, mis veel endistest aegadest alles, ei ole laiemale publikule avatud. TAW raames saab mõnesse neist piiluda.

-Mul on viimasel ajal kiusatus küsida kõigilt kunstiväljal tegutsevatelt omaalgatuslike ürituste vedajatelt ühte ja sama küsimust. Sest see on raske, tänamatu ja närvesööv töö, tavaliselt on rahastuse leidmisega vähemalt mõõdukaid raskuseid, töötasust ei saa unistadagi ning kõik jamad jäävad alati korraldaja kaela, samas kui asjade sujuv kulgemine jääb märkamatuks. Seega – miks sa seda teed?

Ma olen väga õnnelik inimene, sest saan teha neid asju, mis mind inspireerivad, ning minu ümber on väga palju huvitavaid inimesi. Arusaamine, et inimesed on väga erinevad ja et tuleb lasta neil olla ning hinnata seda erinevust – see on oskus, mida minagi pean aeg-ajalt endale meelde tuletama. Kunstivaldkond, milles olen juba üle kümne aasta tegutsenud, on mind õpetanud väga palju nägema ja hindama seda mitmekülgsust.

Ma arvan, et enamik kultuurimaastikul tegutsevaid inimesi töötab selles vallas muudel põhjustel kui töötasu. See on mingi isiklik vajadus. Minu jaoks on oluline näha, kui palju me mõne aastaga oleme NOARiga kunsti valdkonnas muutnud.

Millegipärast on nii, et kunstist rääkides on publikul väga lihtne suhestuda ja leida oma lemmikud, kuid öeldes «kaasaegne kunst», on enamiku reaktsioon, kes isiklikult pole kokku puutunud selle valdkonnaga, väga negatiivne. Pigem ei soovita isegi dialoogi astuda. Samas kui oleme käinud rääkimas kaasaegsest kunstist erinevatel üritustel ja konverentsidel, on suhtumine muutunud. Sellepärast korraldame sel aastal mitmeid vestlusi just eelkõige alternatiivsemate kunstiürituste raames, et lahti seletada ja mõtestada, kuidas võiks seda tõlgendada.

-Tõsta palun esile olulisemaid sündmusi seekordsel Art Weekil. Kuhu kindlasti minna ja kuhu võib minna ka näiteks laste või kultuurihuvilise vanaemaga?