Hargla uus romaan lendas tabeli tippu

See teos troonib nii Apollo kui Rahva Raamatu müügitabelite tipus.

Romaani sündmused toimuvad Issanda aastal 1433, kui äsja on tööd alustanud esimene linnakool ja Tallinna tabanud ränk tulekahju. Apteeker Melchior ootab kannatamatult sõnumeid pojalt, kes Lübeckis ametit õpib, aga ta saab temalt üpris kummalise läkituse. Poeg kirjutab, et Tallinna on tulnud mees, keda hüütakse Gotlandi kuradiks ja kes võib ohustada Melchiori elu.

Kogu edetabelit vaata allpool. Number raamatu pealkirja järel tähistab, nagu ikka, selle positsiooni eelnenud müüginädalal.

Apollo

Indrek Hargla «Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat»

Igor Volke «Täiendatud ufopäevikud»

Anneli Hiiesalu «Toscana Galerii»

Martin Widmark «LasseMaia detektiivibüroo. Suveraamat» 2

Heiki Pärdi «Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma»

George R. R. Martin «Tants lohedega. Jää ja tule laul V osa 2. raamat» 6

Voldemar Veedam, Carl B Wall «Purjetamine Vabadusse»

Emily Stread «Trikispinner. Tõeliselt ägedad trikid spinneriga»

Bill Bryson «Kõiksuse lühiajalugu» 12

Sergei Lebedev «Unustuse piir»

Apollo e-raamatud

Hendrik Groen «Salapäevik. Hendrik Groen, 83 ¼ aastat vana» 1

Holly Seddon «Püüa mitte hingata» 2

Lee Child «Ebaõnn ja äpardused» 3

Ingrid Noll «Saamahimu ajel» 5

Mart Sander «Litsid» 4

Robert Wittman, David Kinney «Kurjuse päevik» 8

Umberto Eco «Olematu number» 9

Jaak Roosaare «Aktsiatega rikkaks saamise õpik»

Margus Karu «Nullpunkt»

Paula Hawkins «Tüdruk rongis»

Rahva Raamat

Indrek Hargla «Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat»

Igor Volke «Täiendatud ufopäevikud»

Heiki Pärdi «Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma»

Tiina Männapsoo «Lemmiklooma teine elu»

George R. R. Martin «Tants lohedega. Jää ja tule laul. V osa 2. raamat» 4

Liis Orav «Toida oma tervist» 6

Martin Widmark «Lassemaia detektiivibüroo. Suveraamat» 3

Sergei Lebedev «Unustuse piir»

Keiti Vilms «@keitivilms» 5

Charles Baudelaire «LRK 15-17/2017. Kunstlikud paradiisid» 2

Rahva Raamatu e-raamatud

Clare Mackintosh «Ma näen sind» 2

Gerd Knoll, Ulrike Kämmerer, Christina Schlatterer «Ketogeenne toitumine vähi vastu»

Laurie Breton «Lahkumishetk»

Mihkel Mutt «LRK 6-7/2017. Mõtted»

Kate Kessler «Küll hunt hunti tunneb» 10

Anthony Robbins «Ärata endas hiiglaslik vägi»

Robert Witmann, David Kinney «Kurjuse päevik»

Ulla-Lena Lundberg «Jää»

Robert Galbraith «Kus on kurja kodu» 9

Holly Seddon «Püüa mitte hingata»