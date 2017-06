Teater NO99 lõpetab hooaja festivalidega

«Selle linna ilu on loodud sellisena, et sa tajud siin peaaegu loomalikku ja ebaloogilist tungi talle mitte alla jääda, olla ka ise selle ilu sarnane. Sellel tungil pole midagi pistmist edevuse või siinse loomupärase peeglite üleküllusega, mis algab eeskätt muidugi juba veepeeglist endast. Asi on lihtsalt selles, et see linn loob kahejalgsetele petliku kujutluse, justkui kuuluks siin kogu visuaalne võim neile, ja seda rohkemal määral, kui nendesamade kahejalgsete loomulikel karjamaadel ja harjumuslikus ümbruses. Just siinsed marmormist filigraankaunistused, intarsiad, kapiteelid, rinnatised, reljeefid ja karniisid, aga ka elanikega ja elaniketa nišid, pühakud, pool-pühakud, süüta neitsid, inglid, keerubid, karüatiidid, soklid, rõdukesed ja aknad ise, olgu nad siis gooti või mauri stiilis, on sinu edevuse põhjustajaks. Siin linnas kuulub võim silmadele; teised meeled mängivad vaid nõrka teist viiulit. Pelgalt see, kuidas siinsete fassaadide toonid ja rütmid lainete igavesti vahelduvaid värve ja mustreid pehmendada püüavad, võiks panna inimest haarama moodsa kaelaräti või mille iganes järele. Kõigi siinsete asjade olemuseks on olla nähtud,» kirjutas luuletaja Joseph Brodsky Veneetsiast.

21. juunil astub NO99 lavastusega «NO43 Kõnts» lavale Klaipedas, kus esinetakse festivalil TheATRIUM. Siis kuu-ajane paus ja seejärel «NO43 Kõnts» ning «NO42 El Dorado: klounide hävitusretk» Veneetsia Biennaalil, Teatro alle Tese's ja Tese del Soppalchi's.

«Publik juba ootab, nii siin kui seal. Suvepäike särab nii Nida liivadüünidel kui Veneta laguunil, seesama päike, mis säras «Surm Veneetsia» autori, Nidas suvitanud Thomas Manni silma ja need kaks paika ühendas. Meie ootame publikut. Inimesed kogunevad saalidesse, väline valgus jääb ukse taha ja tema asemel süttib teine, sisemine.» Nii kirjutab NO99 oma pressiteates.

26. ja 27. juulil Veneetsia Biennaali teatriprogrammis antavate etendustega lõpetab NO99 ühtlasi oma 12. hooaja.