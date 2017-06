Viinaköögis näeb etendusi hingele

Soome-Eesti koostöös valminud Anni Mikkelssoni lavastus «Kaksismaa/ Kaksoismaa» on ennekõike lavastus hingele. Eesti Rahva Muuseumi Viinaköögis rulluvad muusika, tantsu ja sõnade abil lahti lood ühe maa minevikust, olevikust ja tulevikust ning ennekõike seda riiki moodustavate inimeste mälestustest ja tunnetest.

Kuna lavastuses kõneldakse nii eesti, soome kui ka inglise keeles, siis selleks, et esitatu oleks arusaadav kõikide nimetatud keelte valdajatele, saab igaüks etendusele kaasa haarata tõlkelehe.

«Kaksismaa/ Kaksoismaa» on esimene lavastus, mis ERMi Viinaköögi laval ilmavalgust näeb. Tegemist on uue linnalähedase etenduspaigaga, kus publik on suviste vihmade eest kaitstud läbipaistva katusega. Teatrikülastajatel tasub piknikutekid ja pleedid siiski kaasa pakkida, et nautida hõrgutisi välikohvikus, mis on avatud 45 minutit enne etendust.

Etendus on ühes vaatuses, kestusega tund ja 25 minutit. Igale etendusele järgneb sealsamas publiku ja trupi osalusel vestlusring, mida on palutud juhtima Imbi Paju, Mika Keränen, Pihla Maria Siim, Juha-Matti Aronen, Kivi ja Sanna Larmola ning teised.

Kokku antakse vaid kuus etendust.