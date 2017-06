Kuidas Onu Bella endal ise hamba välja tõmbas

LIFTIGA TAPALAVALE. PROLOOG

Juulikuu viimasel laupäeval, kaks päeva enne radikaalse prostatektoomia operatsiooni, lugesin veel kord kõrgendatud tähelepanuga haiglast kaasaantud voldikut ja anestesioloog doktor Eeva-Liisu Härmalõnga varem lausutust tehtud märkmeid — võis ju mõni asi jääda märkamata või esmapilgul sekundaarseks osutuda — ja ennäe, leidsingi sellesinatse infotulva hulgast hoiatuslaadse märgulause, mis viitas hammaste tervishoiule — anestesioloogilise menetluse seisukohast lähtuvalt on ebasoovitav minna operatsioonile katkise või igemepesas logiseva hambaga. Kahjuks oli üks minu esihammas parajasti sellises seisundis. Kuna oli laupäev, siis lootus leida kiiret ja odavat dentistlikku abi redutseerus peaaegu olematuks. Olin väga murelik ja arutlesin omaette, kas pole banaalne minna vähioperatsioonile ja sealt edasi igaviku radadele põhjusel, et operatsiooni ajal satub mingite halbade juhuste läbi katkine hammas hingamisteedesse ning põhjustab lämbumise.

Pärast pikka vaagimist otsustasin hamba eemaldamise käepäraste ning väikse vaevaga soetatud vahenditega ise ette võtta, kuna oman selles vallas mõningat empiirilist kogemust, mis pärineb paarikümne aasta tagusest ajast. Mind kehutas paaniline hirm — lähed haiglasse operatsioonile ja siis hakkavad PERH-i meedikud tegema «väks-väks» ja hirmutavad vähilõikuse postponeerimisega.

Esmalt vaatasin üle Tallinna korteri tööriistade ja muude tarvikute arsenali. Pean tunnistama, et see ei ole rikkalik: näiteks höövlit, peitlit ja vukssaagi valikute hulgas pole. Olemas olid aga ümarmokktangid ja paarikümne sentimeetri jagu peenikest kummivoolikut — seega tuli ette võtta põgus šoppamine. Väga oluline tarvik, mille soetamine näis vältimatu, oli tamiil. Istusin Randla peatuses autobussile number 3, et sõita kalandustarvetega äritsevasse kauplusesse Kuldne Kiisk. See pood asub aadressil Tööstuse 47a. Linnalegendid teavad pajatada, et just selles piirkonnas olnud väidetavalt mingi aeg tagasi tegutsenud Kalamaja klistiiribandiit. Mina igatahes seda nonsenssi ei usu!

Sisenesin kauplusse. Läksin müüjahärraga ilma pikema jututa üle vene keelele ning luiskasin, et abikaasa tahab õngejõhviga miskit laadi käsitöösarnast tegevust harrastada. Arvasin, et kui ma oleksin pajatanud äripidajale oma mittesihtotstarbelise tegevuse kavatsusest, saanuks ma üsna tõenäoliselt pahakskiidu osaliseks. Sisseost teostatud, kadusin Kuldsest Kiisast nagu tina tuhka, istusin taas autobussi number 3 ja sõitsin tagasi Randla peatusesse. Teekonnal tagasi Pelguranna tänavasse helises mu mobiiltelefon. Helistas abikaasa, kes palus Stroomi keskusest midagi söödavat osta. Pean tunnistama, et tol hetkel ei olnud ma toidukraami valikute tegemisel väga terav pliiats — võimalik, et see oli tingitud Xanaxi tarvitamisest —, ent toode nimetusega Klubi Sändvitš pälvis hiljem kodus abikaasa heakskiidu kui maitsev, röstitud saiast, kanalihast, peekonist, lehtsalatist, tomatist ja majoneesist koosnev hõrgutis.

Mina toidule ei mõelnud – enda tarbeks otsin Stroomi keskusest ühe pudeli hästi odavat viina, ühe pudeli head Armeenia brändit Ararat ja puntra pesunööri. Kahe nimetet kaubaartikli tarbimisväärtust tuli vaadelda käepärase ja legaalse tuimestusaine võtmes, kolmanda võis lahterdada abivahendi kategooriasse. Asetasin sisseostud ja kodus olevad vajalikud tarvikud köögilauale veendumaks, et midagi ei ole jäänud puudu.