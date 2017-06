Eesti heliloojad: Sumerate perega juhtunu meenutab nõukogude repressioone

«Oleme murega jälginud perekond Sumerate korteriga seotud arenguid.

Leiame, et olukord, millesse Eesti ühe olulisema helilooja, kultuuri- ja ühiskonnategelase perekond ja järeltulijad on sattunud, ei ole kohane ei õiguslikele ega väärtuslikele alustele, millele meie riik on rajatud.

See, kuidas Sumeraid ähvardab oht jääda ilma oma elukohast, mille haldajad ja hiljem ka omanikud nad on olnud juba aastakümneid ning see, millist naeruväärset kompensatsiooni selle ilmajätmise eest neile pakutakse, meenutab paraku juba üsna palju seda suhtumist, mida Nõukogude võim näitas üles I vabariigi aegsetele omanike suhtes. Me loodame, et Eesti õigusorganid ning kõik muud asjasse puutuvad instantsid leiavad sellele probleemile inimväärikust austava lahenduse.»

Eesti Heliloojate Liidu juhatuse nimel

EHL esimees Märt-Matis Lill

helilooja, prof. Lepo Sumera õpilane