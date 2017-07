Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühing LUNEST kutsub kinno!

"A Day In The Life: The World Of Humans Who Use Drugs" ("Üks päev elust: uimastitarvitajate maailm") on Ungari kodanikeühenduse Rights Reporter Foundation toodetud dokumentaalfilm uimastitarvitajate elust seitsmes maailma linnas. Jim Jarmuschi filmist "A Night on Earth" innustust saanud kaleidoskoopiline linateos heidab uimastitarvitajate argielu kaudu valgust eri riikide uimastipoliitiliste meetmete reaalsetele tagajärgedele.

Uimastipoliitika reformimise aktivistide endi üles võetud materjali lõikas täispikaks filmiks kokku RRF-i režissöör ja videoaktivismi koordinaator István Gábor Takács, kes koos RRF-i tegevjuhi Péter Sárosiga on kohal ka Tallinna seansil, et vastata korraldajate ja publiku küsimustele ainulaadse linateose saamisloo ja uimastipoliitika kujundamise teemadel.

Filmi materjali on salvestanud eri riikide uimastitarvitajad ise. Igaühele mõistetavate murede ja rõõmudega, kirjude elusaatustega ning rohkem või vähem kindlate tulevikusihtidega inimesed Simferopolist, Lagosest, Berliinist, Ciudad de Méxicost, New Yorgist, Jakartast ja Budapestist räägivad oma läbielamistest, kujunemisloost, elufilosoofiatest ja veendumustest. Neid kõiki ühendab fakt, et nad tarvitavad psühhoaktiivseid aineid, mis suuremas osas maailmast on seadusega keelatud.

Eesti- ja venekeelsete subtiitritega filmi pikkus on 1 tund ja 25 minutit. Filmile järgneb keskustelu produtsentidega. Tasuta üritus kestab orienteeruvalt kolm tundi. Toimumiskoht: kultuuriklubi Kelm, Vene tn 33, Tallinn.

Tähelepanuväärne on seik, et uimastipoliitika reformi edendamisele pühendunud sihtasutus Drugreporter kuulutati oma kodumaal Ungaris koos paljude teiste välisorganisatsioonide toetatud kodanikeühendusega äsja nn. võõrriikide agentideks ("foreign agent"). Tegevjuht Peter Sarosi kirjutab põhjalikumalt, mida see tähendab: http://drogriporter.hu/en/sorospropaganda.