Piret Krumm lahkub Eesti Draamateatrist

Piret Krumm ütleb homme Arteris ilmuvas intervjuus, et tegemist on teadliku otsusega, mida ta on ette valmistanud ja planeerinud juba kaks aastat.

«Kogu aeg on olnud selline tundmus, et ma ei jää kauaks palgale. Tahaks proovida, kuidas vabakutselise elu välja näeb. Mõtlesin juba kooli ajal, et seda peaks proovima. Ainuüksi juba seetõttu, et teatreid ja teatritegijad on Eestis nii palju ja miks piirduda ainult Eestiga – terves maailmas tehakse palju teatrit,» põhjendab Krumm.

Piret Krumm on olnud Eesti Draamateatri näitleja 2012. aastast, mil lõpetas EMTA lavakunstikooli.

«Vabakutselisena olen ma oma aja peremees. Aga draamateatris mängin edasi neid tükke, kus seni mänginud olen. Draamateater on mind väga hoidnud,» lisab näitleja.

Loe Piret Krummi tegemistest ja mõtetest pikemalt homsest Arterist.