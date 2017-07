Noor eesti animaator sai jala rahvusvahelise ukse vahele

Kokku osales projektis üle paarikümne animaatori, kelle ülesandeks oli luua promoklippi lühike lõiguke. Reklaamklipi režisöör, Matt Taylor, kutsus kokku erineva tausta ja stiiliga animaatorid, et panna kokku «Rick ja Morty» veidra olemusega sobiv kooslus. Iga animaator sai ette eelmise animaatori tehtud klipi viimase kaadri ning alustas sealt oma projektiga.

Sander Joon viib oma sekundite jooksul tegelased sushi-maailma, kus Rick ja Morty peavad rinda pistma sushi-koletisega. Lõpuks püüab Ricki ja Morty kinni seriaalist tuntud koletis Cromulon. Seejärel sattuvad Rick ja Morty spiraaljasse olekusse ja tegevuse võtab üle järgmine animaator.

Kaader «Rick and Morty» promoklipst. Morty Cromuloni haardes. / Erakogu.

Küsimuse peale, kas Eesti animaatoril on keeruline sellist pakkumist saada, vastab Sander Joon tagasihoidlikult, et ei ole, sest Eesti animaatorid on animatsiooni maailmas küllaltki tuntud, eriti kui asi puudutab sürreaalset animatsiooni.

«Kui festivalidel käia ja näha, mis toimub, on aru saada, et Eesti animatsioon on väga hinnas. Ma arvan, et iga teinegi eesti animaator oleks võinud sellise pakkumise saada. See oli väga üllatav, et see just minule sattus,» lisab Joon.

Sander Joon õpib Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuris ja töötab animastuudios BOP, kus on hetkel on valmimas ossikultuurist kõnelev «Pööriöö». Lisaks viibis Joon just Taanis, kus koostöös seitsme animaatoriga valmis lühianimatsioon, mis põhineb pea saja aasta vanusel tummfilmil «The Sinking of the Lusitania».

Oma bakalaureusefilmiga «Velodrool» pälvis Sander Joon mitmeid olulisi tunnustusi, sealhulgas festivali peapreemia Melbourne’i animatsioonifestivalil. Paar kuud tagasi valmis ka Joone üks magistrantuurifilmidest, «Moulinet».

Uue filmi plaanide kohta sõnab Joon: «Võib juhtuda, et see langeb samamoodi spordi kategooriasse nagu varasemadki filmid.»