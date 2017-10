Rakvere festival pakub läbilõiget LGBT kinokunstist

Festivali avab Soome 100 raames valminud film «Tom of Finland» — lugu maailmakuulsast kunstnikust, kes oma jõulise stiiliga on märkimisväärselt mõjutanud Soome kuvandit maailmas. Lisaks on võimalik festivali kõrvalprogrammis vaadata 26 aasta eest valminud dokumentaalfilmi, milles Tom of Finland ise räägib oma elust ja loomingust.

Soome kultusfilm “Tom of Finland” esilinastub Rakveres oktoobri alguses. / Kaader filmist

Festivali peakülaliseks on Gerald McCullouch, USA režissöör ja näitleja, kelle loomingust jõuavad festivali põhiprogrammi mängufilm «Daddy» ning kõrvalprogrammi «Mehine alastus» — avameelne dokumentaal stripibaari töötajatest.

Noortele ja nooremeelsetele linastub põhiprogrammis kultusliku Saksa noorteromaani põhjal vändatud «Maailma keskpaik», siiras Leedu film «Sangaile suvi» tütarlaste esimesest armastusest, Rootsi transsoolise noore tärkamise lugu «Midagi peab purunema» ja isegi lastefilm «Rara», milles 12-aastane Tšiili tüdruk peab kohanema kahe emaga. Ka lisaprogrammist leiab noortele sobivat — olgu selleks siis fantaasiaküllane transnoorte teemat käsitlev «Poiss? Tüdruk?» või pildikesed veidi kiiva kiskuvatest eneseotsingutest Rootsi lühifilmide programmis. Lisaks filmiprogrammile korraldab Eesti LGBT ühing festivali raames noortele suunatud arutelu LGBT noortest ühiskonnas.

Üheks üsna teravalt LGBT kogukonda puudutavaks teemaks ühiskonnas on seadusandlus. Antud teemade lahkamisel tuleb appi Inimõiguste Keskus, kes koostöös Soome Suursaatkonnaga korraldab Festheartil arutelu «Kooseluseadus – kas samm abieluvõrdsuse poole?». Lisaprogrammist leiab ka teemaga seostuva filmi «Sotsioloog ja karupoeg», mis avab sooneutraalse abieluseadusega tõstatunud teemasid Prantsusmaal. Seadusetuse varjukülgi näeb dokumentaalfilmis «Jaht: Venemaa sõda geide vastu».

Kergema komöödia austajad leiavad programmist Itaalia komöödia «Mina ja tema», mis lahkab peene huumoriga endise näitlejanna ja varem mehega abielus olnud arhitekti suhet. Sarnase huumoriga räägitakse lisaprogrammis olevas filmis «Pöörased jõulud» sellest, kuivõrd tolerantsed on ikkagi sallivuse etaloniks peetud rootslased. Hea tuju filmiks on programmis tempokas ja meeleolukas Hollandi muusikal «Jah, õde, ei, õde».

Kokku on filme ligi 15 riigist, eriti esinduslik on Rootsi programm, kust lisaks noortefilmidele ja jõulukomöödiale tuleb näitamisele Jonas Gardelli romaanitriloogial põhinev lühisari «Ära kunagi pühi pisaraid paljakäsi», dokumentaalfilm «Vikerkaare laul» LGBT-eakatest ja eksperimentaalfilm Andy Warholist, mida saabub esitlema ekstsentriline Poolas ja Rootsis töötav režissöör Malga Kubiak.

Lisaks kinokunstile ja aruteludele leiab Festhearti kavast ka Vikerruumi peo «Vikerheart», Rakvere Linnanoorte Näitetrupi monoetenduse «Seltskondliku läbikäimise õpetus» ning klaverikontserdi.

Festivalile paneb punkti värske Suurbritannia film «Õnnistatud maa», mida sobib vast kõige paremini iseloomustada tsitaadiga: «Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus».