Lavale jõuab intiimne ja eneseirooniline komöödia eesti meeste elust

Kolm sõpra, kolm näitlejat – Tiit (Tiit Sukk), Margus (Margus Prangel) ja Veikko (Veikko Täär) otsustavad ühel päeval end argirutiinist lahti rebida ning koos «kalale» sõita. Väljasõidust saab südamepuistamise õhtu, mis toob eneseiroonia kaitsekihi alt välja isiklikud läbielamised, keskeakriisi, eneseteostuse vajakajäämised ja tunnustuse puuduse. Rääkimata kõige tähtsamast: igatsusest inimliku läheduse ning tõeliste ja usalduslike inimsuhete järele. Miks on naistel meeste elus nii oluline koht? Miks on ootused mehele on nii kõrged? Miks peab näitleja alati näitlema, ka elus?

Iroonilise komöödia algteksti pealkirja all «Keskealiste meeste jutud naistest, filmidest ja alumiiniumkahvlitest» lõi 2008. aastal Moskva kollektiiv «Kvartet I». Originaalis esitas «Keskealiste meeste jutte» neljast näitlejast koosnev sõpruskond.

Sarnaselt algteksti esitajatele mängivad Täär, Sukk ja Prangel laval iseend. Tekst on kohandatud isiklikult neile ning sellele on lisatud täiendusi nende tegelikust elust. Avaneb näitlejate sisemaailm ja usutavasti räägitakse välja saladusi.

Kordemetsa sõnul on proovide käigus kõik lahti rääkinud palju isiklikke kogemusi, millest nii mõnigi on jõudnud näidendi teksti ja jõuab lõpuks ka lavale. «Aga me oleme püüdnud näha elu ikka rohkem koomilisest vaatenurgast.»

Prangeli arvates räägib tükk meid kõiki puudutavatest probleemidest suhtes. «Omajagu annab juurde keskea kriis ja naised ning loomulikult mure tuleviku pärast. Tohutult palju saab enda üle naerda ja tuleb tõdeda, et igal juhul on see otsesõnu minu enda elu.»

Sukk lisab, et temast endast jutustab see tükk kindlasti väga palju. «Materjalidega tutvudes hakkas mul mitmel korral pisut piinlik, sest tundsin ennast nendes lugudes ära. Seda etendust võiks vaadata juba puhtal sellepärast, et see võib aidata sul paremaks inimeseks saada. Loomulikult saab naerda niikuinii.»

Tääri arvates vajavad kõik vahel kasvõi hetkeks keskkonnavahetust ning võimalust oma sõpradega erinevatel teemadel mõtteid vahetada. «Muidugi tulevad sellisel puhul jututeemaks kindlasti naised, suhted, juhtumid ja teater. Tõsi ta on, et see on meie - minu Marguse ja Tiidu lugu. See on ülimalt naljakas ja samas paljuski väga valusalt otsekohene etendus.»

Esietendus toimub 24. novembril.