Filmimaailma raputasid loominguvälised skandaalid

Kuidas siis suhtuda filmidesse, mille on tootnud Weinsteini firma või kus on esinenud Spacey või samuti nilbustega hakkama saanud koomik Louis C.K.? Eks ikka samamoodi, nagu Roman Polanski või Woody Alleni filmidesse. Ärge ajagem segi loojat ega loomingut.

Head Eesti asjad

Eesti filmiaastast 2017 saab parem olla vaid üks asi — Eesti filmiaasta 2018, kui valmivad ridamisi EV100 filmid.

Sel aastal hoidsid traditsioonilise Eesti filmi lippu — see on see mustvalge, aeglane ja porine lipp, millel üksik puu — kõrgel Rainer Sarneti «November» ja Sulev Keeduse «Mehetepja / Süütu / Vari». Mõlemad on suurepärased kinoelamused, mida uhkusega soovitan oma välismaistele filmisõpradele: vaadake, sellised me eestlased olemegi. Las vaatavad ja tunnevad imetlusega segatud õudu. Ja vaatavadki, vähemalt «Novembrit»: ameeriklaste HBO võttis selle oma voogedastusprogrammi. Oscari parima võõrkeelse filmi nominendiks küll ei saanud, aga see ei tee filmi ennast ju halvemaks.

Värvilisema poole pealt linastusid tänavu Katrin ja Andres Maimiku «Minu näoga onu», kus nauditava rolli teeb Roman Baskin. Priit Pääsukese (osades Maiken Schmidt ja Hendrik Toompere) «Keti lõpp» on tähelepanuväärne saavutus, arvestades et film võeti üles vaid 13 võttepäevaga ja isegi Eesti mõistes mikroeelarvega. Jaak Kilmi jätkas oma paadipõgenikest rääkiva filmiga «Sangarid» 1980. aastate visuaalset mõtestamist.

Dokumentalistika-aasta oli vaata et kõvemgi kui mängufilmide saaks. Keedusel tuli peale eelmainitu välja veel rahuvalvaja traagilisest saatusest rääkiv tundlik «Sõda». Keerulise teema ja positiivse suhtumise poolest paistab silma Marianna Kaati «14 käänet» — film venekeelsetest perekondadest, kes soovivad oma lapsi eesti kooli panna. Sandra Jõgeva «Armastus...» tsüklijoodikute elust põhjustas arutelu dokumentaalfilmi tegemise eetika üle. Terje Toomistu «Nõukogude hipid» huvitava ajastu käsitlemise pärast, film on tänu teemale elavat huvi äratanud välismaal.

Animafilmide seast väärib Kadrianne ja Sergei Kibuse «Nukud ja tootemid» tähelepanu vormi poolest. Aasta võitjaks võib animafilmide seas pidada Chintis Lundgreni filmi «Manivald», mis on jõudnud juba Sundance’i ja Annecy festivali programmi. Kõva sõna, seda enam, et arenduses on ka samateemaline telesari!

Välismaised aasta pärlid

James Mangoldi «Logan», peosas Hugh Jackman tõestas lõplikult, et koomiksifilm ei pruugi olla vaid mõttetu märul, vaid ka sügav psühholoogiline draama.

Denis Villeneuve’i «Blade Runner 2049» on intelligentne järg Ridley Scotti omaaegsele kultusfilmile. Enne linastumist olin tõsiselt mures: kuidas see ikka välja kukub? Tulemus ületas kõik ootused.

Kevin Spaceyt õnnestus näha veel suvel linastunud Edgar Wrighti suurepärases muusikalises krimifilmis «Põgenemise rütm» ehk «Baby Driver». Minu eriauhind filmimuusika suurepärase kasutamise eest.

Vendade Safdiede «Head aega» nimetasin selle linastumise ajal üheks aasta kõige olulisemaks filmiks ja ma ei tagane oma sõnadest ka praegu. Robert Pattinson raputas endalt sädeleva vampiiritolmu ja tõestas, et on tugev näitleja. Film sai Cannes’i festivalil parima heliriba auhinna.

Andrei Zvjagintsevi «Armastuseta» lisakommentaare ei vaja. Valus ja traagiline lugu, nagu tõmbaks keegi poognaga mööda pingul närve, seda Arvo Pärdi muusika saatel.

Aasta pettumused